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Украинский нападающий вновь отметился голом.

В матче пятого тура второго этапа чемпионата Бельгии Гент принимал на своем поле Стандард и добился победы со счетом 2:0.

Голом уже в компенсированное к основному времени матча отметился Роман Яремчук, подведя черту под итогом встречи.

Для украинского форварда это взятие ворот стало 20 в чемпионате Бельгии текущего сезона.

Напомним, что Яремчук ранее стал лучшим игроком матча против Остенде по версии Whoscored.