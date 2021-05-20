Украинский нападающий вновь отметился голом.
Роман Яремчук, фото Гент
20 мая 2021, 01:53
В матче пятого тура второго этапа чемпионата Бельгии Гент принимал на своем поле Стандард и добился победы со счетом 2:0.
Голом уже в компенсированное к основному времени матча отметился Роман Яремчук, подведя черту под итогом встречи.
Для украинского форварда это взятие ворот стало 20 в чемпионате Бельгии текущего сезона.
Напомним, что Яремчук ранее стал лучшим игроком матча против Остенде по версии Whoscored.