Статистический портал высоко оценил игру украинского нападающего.
Роман Яремчук, фото Гент
13 мая 2021, 19:55
Гент в рамках поединка чемпионата Бельгии принимал на своем поле Остенде и добился победы со счетом 2:1.
Один из голов хозяев забил Роман Яремчук. Статистический портал Whoscored оценил игру украинского нападающего в 7,7 балла.
Для украинского форварда это взятие ворот стало 19-м в чемпионате Бельгии текущего сезона.
Напомним, что ранее Роман Яремчук стал лучшим игроком матча Зюлте-Варегем — Гент по версии WhoScored.