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Статистический портал высоко оценил игру украинского нападающего.

Гент в рамках поединка чемпионата Бельгии принимал на своем поле Остенде и добился победы со счетом 2:1.

Один из голов хозяев забил Роман Яремчук. Статистический портал Whoscored оценил игру украинского нападающего в 7,7 балла.

Для украинского форварда это взятие ворот стало 19-м в чемпионате Бельгии текущего сезона.

Напомним, что ранее Роман Яремчук стал лучшим игроком матча Зюлте-Варегем — Гент по версии WhoScored.