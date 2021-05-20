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Украинский специалист может возглавить клуб из Греции.

Президент Ференцвароша Габор Кубатов заявил, что Сергей Ребров покинет пост главного тренера венгерского клуба, о чем уведомил руководство еще в феврале этого года.

Ранее появлялась информация, что украинский специалист может возглавить афинский АЕК, и как сообщает Nemzeti Sport, в ближайшее время он отправится в Афины на переговоры.

Отмечается, что зарплата Реброва в АЕК должна составить примерно 1 миллион евро в год, и агент украинца уже ведет переговоры об условиях контракта в столице Греции.

Что касается нового главного тренера Ференцвароша, им должен стать экс-наставник дортмундской Боруссии Петер Штегер, ныне возглавляющий Аустрию.