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Габор Кубатов рассказал о судьбе украинского тренера.

Президент Ференцвароша Габор Кубатов заявил, что Сергей Ребров изъявил желание покинуть венгерский клуб еще в феврале этого года.

"Одно из величайших достижений последних 10 лет — это то, что мы подходим к каждому важному решению не эмоционально, а рационально.

Наша самая большая проблема сейчас заключается в том, что 10 февраля Сергей Ребров фактически подал в отставку. Он сказал через своего агента, что хочет уйти в конце сезона. Это было неожиданностью. Как ответственный менеджер, я не могу оставить команду перед квалификацией Лиги чемпионов без тренера.

Мы оценили ситуацию на рынке, и у нас уже есть потенциальные кандидаты. Любой, кто меня знает, скажет, что когда у меня проблемы с кем-то, я всегда говорю это в глаза. Я думал, что мы выразим нашу признательность, хотя бы, в финансовом отношении, потому что Ребров очень хорошо зарабатывал, на европейском уровне. Мы сделали все возможное, чтобы он добился успеха.

Блестящий тренер, которого я всегда хотел, но я должен смириться с его решением. Я хочу, чтобы мы сели и поговорили друг с другом, но это нас ждет дальше", – сказал Кубатов в интервью Origo.

Напомним, что Сергей Ребров может продолжить карьеру в греческом АЕКе.