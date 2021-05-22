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Конфликт произошел буквально на ровном месте.

Главный тренер Пюника Егише Меликян побил российского нападающего команды Антона Кобялко в аэропорту.

Как сообщает Чемпионат, Кобялко перед отъездом в родную страну пришел на базу попрощаться с командой и в разговоре с Меликяном попросил того извиниться за то, что послал его по матери во время одного из матчей. Тренер отказался это делать и получил пощечину.

Несколько позже, Егише Меликян и заместитель директора Пюника Ким Аракелян догнали футболиста в аэропорту, повалили на землю и избили. В полиции Кобялко отказался давать показания и улетел домой".

Напомним, что Егише Меликян часть карьеры футболиста провел в Украине, а также тренировал Львов, Сталь и Металлург Д.