Скаут "орлят" просматривал украинского форварда на одном из последних матчей Гента.
Роман Яремчук, ФК Гент
23 мая 2021, 12:23
Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук попал в сферу интересов французского клуба Ницца. Об этом сообщает Voetbal Nieuws.
По информации источника, на одном из последних матчей скаут клуба Лиги 1 просматривал 25-летнего украинца, но сам специалист отказался подтверждать этот факт.
Также отмечается, что скаут Ниццы точно оценивал украинца и даже имел с ним непродолжительный разговор.
Ранее сообщалось, что Яремчук получил повреждение в матче против Мехелена, что вызывает опасение накануне предстоящего Евро-2020.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.