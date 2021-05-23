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Скаут "орлят" просматривал украинского форварда на одном из последних матчей Гента.

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук попал в сферу интересов французского клуба Ницца. Об этом сообщает Voetbal Nieuws.

По информации источника, на одном из последних матчей скаут клуба Лиги 1 просматривал 25-летнего украинца, но сам специалист отказался подтверждать этот факт.

Также отмечается, что скаут Ниццы точно оценивал украинца и даже имел с ним непродолжительный разговор.

Ранее сообщалось, что Яремчук получил повреждение в матче против Мехелена, что вызывает опасение накануне предстоящего Евро-2020.

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