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Украинский форвард поделился своими эмоциями после победы над Стандардом.

Вчера, 19 мая, в рамках пятого тура плей-офф чемпионата Бельгии Гент разобрался со Стардардом со счетом 2:0.

В этом противостоянии второй мяч забил украинский нападающий Роман Яремчук, для которого этот гол стал 20-м в нынешнем сезоне в чемпионате Бельгии.

"Я доволен своим голом, но если честно, я забиваю не ради рекордов. У всех нас, сотрудников, игроков и болельщиков есть общая цель — вернуть еврокубки на наш стадион. Моя сегодняшний гол помог нам еще на шаг приблизиться к этой цели, но мы еще не достигли ее.

Матч с Мехеленом в субботу обещает быть непростым. Первый тайм в первом матче был тяжелым. В Мехелене много опытных игроков, и у них сильная полузащита, но это не должно нас останавливать. Мы должны отдохнуть и восстановить силы. Если мы начнем с хорошей организацией игры и правильного отношения к делу, то все возможно. Наша задача — выполнить свою работу", — приводит слова Яремчука официальный сайт Гента.

Ранее сообщалось, что Яремчук стал лучшим игроком матча Гент — Стандарт по версии WhoScored.