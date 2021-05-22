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Футболист покинул поле в концовке матча.

В рамках шестого тура второго круга чемпионата Бельгии Гент в гостях обыграл Мехелен со счетом 1:2.

Украинец Роман Безус в данной игре оформил на свой счет гол и ассист. Роман Яремчук также появился в старте на игру.

Однако для Яремчука все сложилось не так радужно. На 79-й минуте форвард был вынужден покинуть поля по причине травмы.

Уходил с поля украинец без помощи врачей, однако было видно, что у него повреждение задней поверхности бедра. Более детально станет известно после прохождения медобследования.

Гент занимает первое место в своей подгруппе, что дает право команде принять участие в квалификации Лиги конференций.

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