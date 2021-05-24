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5-6 июня 2021 года в Киеве на "НСК Олимпийский" состоится Первый международный футбольный Саммит.

Эксперты лучших футбольных клубов планеты, среди которых FC Barcelona, FC Atletico и другие расскажут о секретах тренерского мастерства и тонкостях футбольного менеджмента.

Как сообщил руководитель проекта Kyiv Football Summit Дмитрий Михаленко, проект создан для всех, кто связан с миром футбола: футбольных менеджеров, тренеров, скаутов, аналитиков, агентов, для всех, кто работает или хотел бы работать в футбольной сфере. «На футбольном рынке есть проблема. Клубы не зарабатывают, несут убытки и соответственно пропадают с футбольной карты страны. Мы пригласили специалистов, чтобы помочь решить эти проблемы. Нашей целью является вывести ваш футбольный клуб, академию или школу на новый уровень, как в плане качества тренеров и футболистов, так и всего, что связано с маркетингом и менеджментом», — отметил Д. Михаленко.

По словам одного из организаторов Саммита Романа Смидюка, многие футбольные клубы мечтают собирать полные стадионы своих болельщиков, развивать команды и получать прибыль, однако у них не хватает понимания как это сделать. Во время мероприятия участники получат реальные кейсы от спикеров, которые этого достигли. «Мы покажем, что футбол — это бизнес», — добавил Р. Смидюк.

Само мероприятие будет разбито на два больших блока: для тренеров и менеджеров. За два дня международные эксперты проведут 15 семинаров, на которых раскроют 24 кейса из США и стран Европы.

Во время блока для менеджеров, как отметил один из организатор мероприятия, Максим Цихановский, специалисты из Германии, Испании, Голландии и других стран мира расскажут на реальных примерах как правильно управлять футбольными клубами. Участники узнают, как управлять клубом и собрать команду единомышленников. Кроме того, будут раскрыты нюансы того, как футбольному клубу начать выходить на самоокупаемость и прибыль, как зарабатывать на трансферном рынке, как вернуть болельщиков на стадионы, привлечь спонсоров, и вообще зарабатывать на футболе. Все эти вопросы, а также тонкости спортивного маркетинга, спонсорства и продаж будут раскрыты на реальных примерах от международных спикеров.

«Тренер — больше чем просто профессия. От уровня его опытности, профессионализма зависит каких высот добьется команда. В блоке «Тренеры» мы собрали много теории и практики от тренеров FC Athletic Bilbao, FC Atalanta, FC Dinamo Zagreb и других топовых команд», — подчеркнул организатор Андрей Бойко. По его словам, блок для тренеров будет состоять из 5 семинаров, во время которых специалисты расскажут на реальных примерах как находить талантливых футболистов, открывать потенциал спортсменов и выводить их на новый игровой уровень. Эксперты Royal Belgian Football Association, Высшего дивизиона итальянской футбольной лиги, FC Athletic Bilbao и других футбольных клубов поделятся кейсами и опытом как команде выполнить цели на сезон, найти и вырастить своего «Роналду» или «Месси» и правильно организовать тренировочный процесс.

Более детально ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте проекта Kyiv Football Summit или по телефону: +38 068 142 29 86.