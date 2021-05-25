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Украинский нападающий впервые сыграл на новую команду.

В матче четвертого тура чемпионата Норвегии Стабек играл против Хеугесунна — встреча закончилась со счетом 0:0.

В поединке произошло знаменательное событие для украинского нападающего Алексея Хобленко — он вышел на замену на 78 минуте.

Для бывшего форварда Днепра-1 это появление стало дебютным в футболке норвежской команды.

Напомним, что украинский нападающий Алексей Хобленко играет за Стабек на правах арендного соглашения.