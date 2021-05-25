Украинский нападающий впервые сыграл на новую команду.
Алексей Хобленко, фото Днепр-1
25 мая 2021, 00:15
В матче четвертого тура чемпионата Норвегии Стабек играл против Хеугесунна — встреча закончилась со счетом 0:0.
В поединке произошло знаменательное событие для украинского нападающего Алексея Хобленко — он вышел на замену на 78 минуте.
Для бывшего форварда Днепра-1 это появление стало дебютным в футболке норвежской команды.
Напомним, что украинский нападающий Алексей Хобленко играет за Стабек на правах арендного соглашения.