Нападающий днепровского клуба рассказал о процессе тренировочных сборов команды.
Алексей Хобленко, Днепр-1
19 января 2021, 16:29
Форвард Днепра-1 Алексей Хобленко поделился подробностями прохождения тренировочных сборов клуба в Турции.
"Пока что нам тяжело, мы тренируемся неделю. Самое сложное еще впереди. Но ничего страшного, будем восстанавливаться и все будет в порядке.
На этих сборах у нас акцент на тактике. Будем готовиться, у нас впереди тяжелая вторая часть чемпионата. Сделаем все, чтобы побеждать с первых матчей", — цитирует Хобленко Футбол 1/2/3.
Ранее защитник днепровского клуба Александр Сваток поделился эмоциями от первых дней сбора.