Украина

Нападающий днепровского клуба рассказал о процессе тренировочных сборов команды.

Форвард Днепра-1 Алексей Хобленко поделился подробностями прохождения тренировочных сборов клуба в Турции.

"Пока что нам тяжело, мы тренируемся неделю. Самое сложное еще впереди. Но ничего страшного, будем восстанавливаться и все будет в порядке.

На этих сборах у нас акцент на тактике. Будем готовиться, у нас впереди тяжелая вторая часть чемпионата. Сделаем все, чтобы побеждать с первых матчей", — цитирует Хобленко Футбол 1/2/3.

Ранее защитник днепровского клуба Александр Сваток поделился эмоциями от первых дней сбора.