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Телетранслятор состязаний провел соответствующий опрос среди своих зрителей.

Очередной сезон бельгийской Про-лиги подошел к своему логическому завершению. Чемпионат с достаточно нетипичной схемой розыгрыша вновь сумел продержать интригу вплоть до последнего тура, после которого мы уже точно могли назвать имя новоиспеченного чемпиона страны, которым стал Брюгге.

Кроме того, Генк завоевал себе место в квалификации к Лиге чемпионов УЕФА, заняв вторую строчку, Антверпен выступит в Лиге Европы УЕФА с третьей позиции, а в квалификации к данному турниру попытает удачу Андерлехт. В то же самое время, Гент попробует свои силы в новосозданном турнире — Лиге конференций УЕФА.

По окончании матчей последнего тура, телетранслятор данного национального первенства, компания Eleven, попросила болельщиков назвать имена 11-и лучших, по их мнению, футболистов уходящего футбольного года, а также одного главного тренера, для составления символической сборной.

К сожалению, для украинского любителя футбола, ни за одного из девяти представителей нашей страны в клубах бельгийской Про-лиги болельщики не отдали необходимого количества голосов.

Команда сезона-2020/21:

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Вратарь: Симон Миньоле (Брюгге);

Защитники: Ричи Де Лаэт (Антверпен), Артур Тиате (Остенде), Клинтон Мата (Брюгге);

Полузащитники: Ксавье Мерсье (Левен), Рафаэль Хольцхаузер (Беерсхот), Брайан Хейнен (Генк), Лиор Рафаэлов (Антверпен);

Нападающие: Ноа Ланг (Брюгге), Пол Онуачу (Генк), Дзюня Ито (Генк);

Менеджер: Александр Блессин (Остенде).

Стоит напомнить, что в составе Гента выступает тройка: Роман Безус, Роман Яремчук, Игорь Пластун, в Андерлехте играет Богдан Михайличенко, Эдуард Соболь провел сезон в футболке Брюгге, Марьян Швед попытал удачу в составе Мехелена, Евгений Макаренко играет за Кортрейк, Александр Филиппов сохранил прописку вместе с Сент-Трюйденом, а Денис Причиненко, у которого также есть немецкий паспорт, провел 17 матчей в составе Беерсхота.