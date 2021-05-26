Другое

Футболист сполна поплатился за свои слова.

Накануне состоялся финал Кубка Сербии, в котором встретились непримиримые соперники - Партизан и Црвена Звезда.

Вратарь Партизана Владимир Стойкович перед матчем заявил следующее: "изнасилуйте меня, если мы не выиграем Кубок".

В итоге в основное время команды сыграли 0:0 и дело дошло до серии пенальти. Стойкович пропустил 4 из 4, а после третьего удара повелся на провокацию соперника и "отметился" тычком мяча в лицо сопернику. Визави же отбил два удара Партизана, что принесло победу Црвене.

После победы один из игроков победившей команды подбежал к Стойковичу и снял перед ним шорты.

Вот полный комментарий игрока перед игрой:

"Мои товарищи сделали слишком много за этот год. Что бы ни случилось, я буду виноватым. Вся ответственность лежит на мне. Изнасилуйте меня, если мы не выиграем Кубок. Все зависит только от меня. Конечно, я бы хотел, чтобы матч закончился до серии пенальти, но если все-таки дойдет до этого, то мы обязательно победим".