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Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка.

Действующие чемпионы мира в первом контрольном поединке перед чемпионатом Европы-2020 отмечали возвращение в состав национальной команды нападающего Карима Бензема, однако сам форвард испортил себе ответственный поединок нереализованным пенальти в середине первого тайма.

Впрочем, оборона Уэльса осталась без одного бойца незадолго до этого, поэтому "Les Blues" не составило труда в дальнейшем дожать своих оппонентов (3:0).

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Альтернативный плеер:

Франция — Уэльс 3:0

Голы: Мбаппе, 35, Гризманн, 48, Дембеле, 79

На 27-й минуте матча Карим Бензема (Франция) не реализовал пенальти (вратарь).

Франция: Льорис — Павар (Кунде, 46), Варан, Кимпембе, Эрнандес (Динь, 46) — Погба (Коман, 63), Толиссо (Сиссоко, 64), Рабио — Гризманн (Бен Йеддер, 84) — Мбаппе (Дембеле, 73), Бензема.

Уэльс: Уорд — Гантер, Родон, Мефам (Дэвис, 60), Робертс — Уилсон (Рэмси, 60), Аллен (Льюитт, 59), Уильямс, Моррелл (Колвилл, 83) — Джеймс (Брукс, 72), Бэйл (Мур, 59).

Предупреждение: Варан — Мур.

На 26-й минуте был удален Неко Уильямс (Уэльс) (грубое нарушение правил).