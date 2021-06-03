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Наставник сборной Франции прокомментировал победу над Уэльсом.

В рамках контрольного поединка в преддверии чемпионата Европы-2020 сборная Франции сумела уверенно переиграть Уэльс, несмотря на незабитый Каримом Бензема пенальти в середине первого тайма (3:0).

Франция — Уэльс 3:0 Видео гола и обзор матча

Главный тренер "Les Blues" Дидье Дешам по окончании поединка выразил удовлетворение результатом и игрой, которую удалось показать его подопечным.

"Мы могли наблюдать достаточно много положительных моментов. Очевидно, что ранее удаление у соперников сыграло нам только на руку. У нас было много голевых ситуаций, поэтому я могу только констатировать, что неделя работы на тренировках прошла не безрезультатно. Для первого контрольного поединка в этом цикле занятий — результат очень даже неплохой".

Французского наставника не могли не спросить о возвращении Карима Бензема на футбольное поле в футболке национальной сборной, спустя 5,5 лет отсутствия: "Карим не смог забить сегодня, поэтому я прекрасно понимаю, что где-то он расстроен, но его вклад в работу команды был значительным. Забитый мяч придал бы ему уверенности, но я не буду против, если он сумеет оформить свой гол в каком-нибудь другом, более важном матче. Этот момент очень важен для него".

Также, Дешам оценил перспективы атакующего трио Гризманн – Мбаппе – Бензема: "У них нет фиксированной позиции на поле, я даю им полную свободу в этом плане. Это и есть их главная опасность — соперник не знает, с какой стороны будет атакован. Очевидно, что когда мяч не в наших ногах, то они прекрасно знают, где и как им необходимо находиться для прессинга. Эта тройка прекрасно дополняет друг друга, поэтому я вижу для них только светлое будущее", — подытожил главный тренер действующих чемпионов мира.

Свой следующий контрольный поединок сборная Франции также проведет дома, сыграв против Болгарии.