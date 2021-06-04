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Завершились товарищеские поединки игрового дня.

В рамках подготовки на Евро-2020 некоторые сборные провели товарищеские поединки.

В первой игре сборная Ирландии в гостях уверенно разобралась с Андоррой, отправив в ворота соперника четыре мяча. Тем не менее, именно хозяева забили первыми усилиями Валеса, но затем голы Найта, Горгана и дважды Паротта поставили все на свои места.

Андорра — Ирландия 1:4

Голы: Валес, 52 — Парротт, 58, 61, Найт, 84, Горган, 89.

Во втором матче Швейцария на своей территории разгромила Лихтенштейн, забив в ворота гостей семь безответных мячей. В составе швейцарцев Гавранович оформил хет-трик, а Фасснахт — дубль. Еще один мяч забил Фернандеш, а Фрик отметился автоголом.

Швейцария — Лихтенштейн 7:0

Голы: Гавранович, 19, 75, 79, Фасснахт, 46, 70, Фрик, 57 (автогол), Фернандеш, 85.

Турция в своем контрольном поединке одержала спокойную победу над Молдовой со счетом 2:0. В составе турков голами отметились Бурак Йылмаз и Дженгиз Ундер.

Турция — Молдова 2:0

Голы: Йылмаз, 58, Ундер, 77.

В заключительной игре дня сборная Бельгии расписала мировую с Грецией. Встреча закончилась со счетом 1:1. В середине первого тайма в составе бельгийцев отметился Торган Азар, а у греков во втором тайме результативным ударом выстрелил Георгиос Цавелас.

Бельгия — Греция 1:1

Голы: Торган Азар, 20 — Цавелас, 66.