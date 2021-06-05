Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка.
Испания - Португалия, Getty Images
05 июня 2021, 07:20
В контрольном матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Испании расписала мировую с национальной командой Португалии. Встреча закончилась без забитых мячей.
Несмотря на множество атак, команды лишь трижды попадали в створ ворот за 90 минут матча, при этом солидное преимущество во владении мячом и ударам было на стороне команды Луиса Энрике.
Вашему вниманию обзор матча:
Видео на YouTube:
Испания – Португалия 0:0
Испания: Симон — Гайя, Пау Торрес (Гарсия, 63), Лапорт (Льоренте, 79), Льоренте — Руис (Коке, 75), Бускетс (Родри, 63), Алькантара (Педри, 62) — Ферран Торрес, Сарабия (Морено, 75), Мората.
Португалия: Патрисиу — Геррейру (Мендеш, 81), Фонте, Пепе (Карвалью, 59), Семеду — Саншеш (Пальинья, 70), Данилу Перейра, Оливейра (Фернандеш, 59) — Жота (Рафа Силва, 70), Роналду, Жоау Фелиш (Гонсалвеш, 46).