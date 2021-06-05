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Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка.

В контрольном матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Испании расписала мировую с национальной командой Португалии. Встреча закончилась без забитых мячей.

Несмотря на множество атак, команды лишь трижды попадали в створ ворот за 90 минут матча, при этом солидное преимущество во владении мячом и ударам было на стороне команды Луиса Энрике.

Вашему вниманию обзор матча:

Видео на YouTube:

Испания – Португалия 0:0

Испания: Симон — Гайя, Пау Торрес (Гарсия, 63), Лапорт (Льоренте, 79), Льоренте — Руис (Коке, 75), Бускетс (Родри, 63), Алькантара (Педри, 62) — Ферран Торрес, Сарабия (Морено, 75), Мората.

Португалия: Патрисиу — Геррейру (Мендеш, 81), Фонте, Пепе (Карвалью, 59), Семеду — Саншеш (Пальинья, 70), Данилу Перейра, Оливейра (Фернандеш, 59) — Жота (Рафа Силва, 70), Роналду, Жоау Фелиш (Гонсалвеш, 46).