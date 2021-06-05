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Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка сборных.

В рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы сборная Венгрии, попавшая в "группу смерти" с Францией, Португалией и Германией, провела товарищескую встречу с национальной командой Кипра.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Шафера, который и принес венгерской сборной минимальную победу.

Отметим, что в заключительном спарринге перед Евро-2020 сборная Украины встретится именно с Кипром, а сам матч состоится в понедельник, 7 мая.

Обзор матча:



Венгрия - Кипр 1:0

Гол: Шафер, 36