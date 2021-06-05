Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка сборных.
Венгрия — Кипр, getty images
05 июня 2021, 10:59
В рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы сборная Венгрии, попавшая в "группу смерти" с Францией, Португалией и Германией, провела товарищескую встречу с национальной командой Кипра.
Победителя данного противостояния определил единственный гол Шафера, который и принес венгерской сборной минимальную победу.
Отметим, что в заключительном спарринге перед Евро-2020 сборная Украины встретится именно с Кипром, а сам матч состоится в понедельник, 7 мая.
Обзор матча:
Венгрия - Кипр 1:0
Гол: Шафер, 36