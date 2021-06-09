Другое

Нападающий может стать абсолютным рекордсменом.

Сборная Франции в рамках товарищеского поединка играла против сборной Болгарии и добилась разгромной победы.

Двумя голами под занавес поединка отметился Оливье Жиру — для нападающего это были 45 и 46 гол в футболке национальной команды.

Теперь форварду Челси осталось всего лишь пять мячей для того, чтобы догнать рекордсмена по голам за сборную Франции — Тьерри Анри.

Напомним, что Оливье Жиру заменил Карима Бензема, который получил повреждение и рискует пропустить чемпионат Европы.