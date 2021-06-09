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Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо высказал интересное мнение.

Моуриньо в этом году был уволен из Тоттенхэма, а позднее о его назначении объявила Рома.

"Сколько трофеев я выиграл за карьеру? 25 с половиной. Половина – это финал, который я не сыграл с Тоттенхэмом. Спросите у парней, которые когда-либо играли в финалах, они все скажут, что выйти в решающем матче – это мечта. И не важно, основной это игрок или 20-й, или 50-й", — приводит слова Моуриньо A Bola со ссылкой на The Sun.

"А сыграть в финале на Уэмбли – это больше, чем мечта. Я первым играл на новом Уэмбли, и всякий раз, когда я туда приезжаю, возможность выиграть там трофей – это больше чем мечта. А победить в финале с клубом, у которого не так много титулов, – это двойная мечта".

В Тоттенхэме Моуриньо не удалось завоевать ни одного трофея.