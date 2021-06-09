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Союз поставил дисциплинарное дело на паузу.

УЕФА принял решение приостановить дело против Барселоны, Реала и Ювентуса из-за проекта Суперлиги.

"После открытия дисциплинарных разбирательств в отношении Барселоны, Ювентуса и Реала за возможное нарушение правовой базы УЕФА в связи с так называемым проектом Суперлиги Апелляционный орган УЕФА решил приостановить разбирательство до дальнейшего уведомления", — гласит заявление на официальном сайте организации.

Отметим, что представители Суперлиги подали официальный иск в Суд Европейского Союза, после чего УЕФА и ФИФА получили предупреждение от Министерства юстиции Швейцарии, что они не могут наказать клубы, которые не захотели покидать Суперлигу.

Напомним, что ранее в УЕФА отреагировали на иск от Суперлиги.