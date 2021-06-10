"Быки" усилились двумя игроками.
Бельгийский Гент объявил о подписании двух футболистов — Джанни Бруно и Эндрю Юльсагера.
Бруно перебрался в Гент из Зюльте-Варегема. С 29-летним вингером подписали трехлетний контракт.
Что касается 26-летнего Юльсагера, то он выступает на позиции атакующего хавбека и получил контракт до 2026 года. Его прежний клуб — Остенде.
Отметим, что футболисты взяты, чтобы составить конкуренцию украинцам Роману Яремчуку и Роману Безусу. Возможно, кто-то из них покинет клуб летом.
Ранее сообщалось, что украинский защитник Гента Игорь Пластун перебрался в болгарский Лудогорец.
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