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Датчанин находится в больнице, где проходит все необходимые медицинские тесты.

Во время поединка первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии произошел непредвиденный и шокирующий инцидент: в концовке второго тайма хавбек датчан Кристиан Эриксен неожиданно упал на газон и потерял создание.

Из-за особенностей стадиона в Копенгагене, где проходил матч, карета скорой помощи банально не могла выехать на футбольное поле, поэтому медики были вынуждены приводить 29-летнего футболиста в себя прямо на поле.

К счастью, жизни 29-летнего датчанина ничего не угрожает. Состояние Эриксена стабилизировалось, и он сейчас находится в больнице, где проходит все необходимые медицинские тесты.

После совместных переговоров футболисты Дании и Финляндии приняли решение возобновить и доиграть поединок уже сегодня, 12 июня.

Что касается Кристиана Эриксена, то появилась новая информация по его состоянию, которую сообщил его менеджер в комментарии NPO Radio 1.

"Кристиан дышит и может говорить", — привел слова агента журналист Озджан Акйола.

Нельзя не отметить поддержку со стороны болельщиков Финляндии и Дании, которые в момент ожидания официальной информацию по состоянию Эриксена объединились и исполнили совместный чант.