Россия

Украинец продолжит карьеру в России.

Бывший полузащитник молодежной сборной Украины Александр Нойок сменил Динамо-Брест на Оренбург.

Пока не известно, на который срок подписано соглашение. Про трансфер футболист сообщил в своем Instagram.

"Рад быть частью ФК Оренбург. Спасибо за новый вызов ,вперед к самым высоким целям", — написал футболист в Сети.

Отметим, что Нойок — воспитанник Шахтера. Также он поиграл за Говерлу, донецкий Металлург, Металлист и другие клубы.

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