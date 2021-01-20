Украинец продолжит карьеру в России.
Александр Нойок, instagram.com/alexander_noiok
20 января 2021, 21:24
Бывший полузащитник молодежной сборной Украины Александр Нойок сменил Динамо-Брест на Оренбург.
Пока не известно, на который срок подписано соглашение. Про трансфер футболист сообщил в своем Instagram.
"Рад быть частью ФК Оренбург. Спасибо за новый вызов ,вперед к самым высоким целям", — написал футболист в Сети.
Отметим, что Нойок — воспитанник Шахтера. Также он поиграл за Говерлу, донецкий Металлург, Металлист и другие клубы.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.