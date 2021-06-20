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Бывший полузащитник Баварии отправился покорять чемпионат Катара.

Бывший полузащитник Баварии Хави Мартинес в ближайшее время станет игроком Катара, сообщает пресс-служба катарского клуба.

Клуб из Катара опубликовал видео, в котором 32-летний испанец поприветствовал болельщиков и анонсировал предстоящую встречу.

Последним клубом Мартинеса была Бавария, которую он покинул в конце нынешнего сезона на правах свободного агента. Вместе с немецким клубом он стал девятикратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка страны, а также двукратным победителем Лиги чемпионов.

По итогам минувшего сезоне новая команда испанца Катар СК заняла шестое место.

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