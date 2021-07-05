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Немцы создали специальный видеоролик в классическом японском стиле.

Уже менее чем через три недели стартует футбольная часть состязаний в рамках Олимпийских игр в Токио, поэтому сборные из стран-участниц финального турнира постепенно оглашают свои заявки.

Вслед за Испанией и Бразилией, Немецкий футбольный союз (DFB) огласил перечень футболистов, которые под руководством Штефана Кунца будут выступать на международных состязаниях.

Заявка олимпийской сборной Германии:

Голкиперы: Флориан Мюллер (Штутгарт), Свен Бродерсен (Санкт-Паули), Лука Плогманн (Вердер);

Защитники: Джордан Торунаринга (Герта), Давид Раум (Хоффенхайм), Беньямин Хенрихс (РБ Лейпциг), Амос Пипер (Арминия Билефельд), Феликс Удоухай (Вольфсбург/Аугсбург), Йоша Вагноман (Гамбург);

Полузащитники: Максимилиан Арнольд (Вольфсбург), Антон Стах (Гройтер Фюрт), Никлас Дорш (Гент), Арне Майер (Герта), Исмаил Якобс (Кельн), Эдуард Левен;

Нападающие: Макс Крузе, Седрик Тойхерт (оба — Унион Берлин), Надим Амири (Байер), Марко Рихтер (Аугсбург).

Напомним, что на групповом этапе Германии предстоит сыграть против Бразилии, Кот-д’Ивуара и Саудовской Аравии.