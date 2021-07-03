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В заявку бразильской команды вошли такие игроки, как Дани Алвес, Ришарлисон и Мартинелли.

Бразилия окончательно определилась с заявкой национальной команды на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

В заявку бразильской команды вошли 22 футболиста, среди которых нашлось место самому титулованному игроку мира Дани Алвесу, а также форварду Эвертона Ришарлисону и нападающему Арсенала Габриэлу Мартинелли.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.