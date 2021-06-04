Тесты

В день рождения экс-форварда сборной Германии мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Вполне возможно, немногие из вас включат Лукаса Подольски в свой список лучших футболистов в истории, однако это не отменяет того факта, что немецкий нападающий приносил пользу практически каждой команде, в которой играл.

Подольски — легенда Кельна и любимчик болельщиков лондонского Арсенала, сумевший также добиться успехов в период выступлений за сборную Германии, поэтому в честь его 36 дня рождения предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.