Правила жизни

Football.ua вспоминает яркие высказывания и жизненные принципы одного из лучших нападающих в истории немецкого футбола, которому 4 июня исполняется 35 лет.

Лукас Полольски не может похвастаться ломящимся от трофеев музеем. Чемпион Германии и обладатель кубков Германии, Англии, Турции и Японии — вот и все достижения на клубном уровне. Однако достижения в сборной ставят "Принца Польди", как ласково называют его болельщики, в один ряд с величайшими немецкими игроками всех времен.

Титул чемпиона мира уже сам по себе гарантирует место в истории, но Лукас к тому же является третьим (после Мирослава Клозе и Герда Мюллера) бомбардиром сборной Германии — 49 голов, и имеет третий в истории показатель по количеству сыгранных за Бундестим матчей (после Лотара Маттеуса и Мирослава Клозе) – 130.

А началось все с того, что родители Лукаса эмигрировали в ФРГ из Польши, когда ему было два года, и поселились в пригороде Кельна. Поскольку его бабушка и дедушка до Второй мировой войны проживали на территории Германии и имели соответствующее гражданство, семейство Подольски из поляков стали немцами.

Первые годы жизни в Германии были не самыми простыми, но уже в шесть лет Лукаса приняли в футбольную академию Кельна, и его дальнейшая судьба оказалась предопределена.

Взлет "маленького принца" был столь стремительным, что уже после дебютного сезона в первой команде он получил вызов в национальную сборную Германии, но что особенно примечательно, он отказался покинуть Кельн, вылетевший во вторую Бундеслигу, хотя предложений из команд первой Бундеслиги у него хватало. И этим покорил болельщиков.

Во многом благодаря Подольски Кельн вернулся в высший дивизион, но затем снова его покинул, и тут уж стало ясно, что избежать смены клуба не удастся, если он хочет прогрессировать дальше. В сборную его продолжали вызывать и из второй Бундеслиги, но когда тобой интересуются не только Гамбург и Вердер, но и Ливерпуль, Реал и Бавария, устоять трудно.

За время своей "первой каденции" в Кельне Лукас провел 85 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 мяч. А заполучила Подольски Бавария.

Те, кто восхищается гимном Ливерпуля и его исполнением, никогда не слышали, как поют гимн Кельна

– Путь от двухлетнего польского мальчика, прибывшего в Германию без ничего, кроме футбольного мяча в руках, до чемпиона мира — это нечто, что я не мог бы себе представить даже в самых смелых мечтах.

– Когда мы только приехали из Польши, у нас не было ничего, кроме кровати для сна и кухни для приготовления еды. Отец и мать постоянно работали. Это была настоящая ежедневная битва за жизнь.

– Ребенок должен начинать играть на улице, играть каждый день, так, как ему нравится. Только тогда он сможет раскрыть что-то свое. Потому что если ребенок уже в пять лет приходит в академию какого-то клуба, то с первого же дня начинается: "Беги туда, ешь это, пей то..."

– Кельн был моей первой командой. Я был счастлив, уже просто попав сюда, но когда тренер сказал, что я буду тренироваться с первой командой (мне тогда было 17 или 18 лет), моему счастью просто не было предела.

– Уже в 18 лет, начав играть за Кельн, я оказался под огромным давлением, потому что все говорили: "Ах, Подольски! Это наш новый герой!" Порой это напрягало.

А вот в Баварии дела пошли не так, как ожидал и сам футболист, и руководство клуба. 106 матчей и 26 голов при титулах чемпиона и обладателя Кубка Германии перемежались с травмами (в том числе и нелепыми, как та, которую он получил на тренировке в столкновении с ван Боммелем), плюс приобретение Луки Тони ограничивало игровое время, достававшееся Лукасу.

Возможно, я перешел в Баварию слишком рано и был не готов к такой кардинальной перемене

В итоге, чтобы совершить еще один шаг вперед, Подольски к огромной радости болельщиков Кельна, пришлось сделать шаг назад. За три года "второго пришествия" от отыграл за "козлов" 96 матчей и забил 35 голов.

Новое расставание было не менее печальным, но фанаты хоть и молили Польди остаться, но ни у кого и мысли не было назвать его предателем.

Более того, клуб принял решение сделать его "десятку" неприкосновенной по крайней мере до тех пор, пока он не завершит карьеру футболиста, намекая, что двери клуба для него всегда открыты.

Кельн — мой дом, и я мечтаю когда-нибудь еще раз надеть футболку Кельна, а уже после этого повесить бутсы на гвоздь

А дальше была английская Премьер-лига и Арсенал, куда Лукас должен был перейти еще в январе 2012 года, но в итоге перебрался в Лондон на полгода позже.

В Арсенале первые два сезона он достаточно много играл и довольно прилично забивал, но после чемпионата мира 2014 года, как и его товарищи по сборной и "канонирам" Месут Озил и Пер Мертезакер здорово сдали.

– В Англии люди, как нигде в другом месте, уважают футболистов, поэтому здесь у тебя есть право на ошибку.

– Мне нравится Премьер-лига, ее стиль и то, что здесь не бывает проходных матчей.

– У меня были и другие предложения, но я выбрал Арсенал не в последнюю очередь из-за его тренера. Арсенал — клуб с великой историей, великолепным стадионом и потрясающими болельщиками.

– Арсенал — великий клуб, которому в последние годы не хватает трофеев.

– Мне кажется, что Арсеналу подошел бы немецкий тренер.

– Арсен Венгер мог бы покинуть Арсенал в любой момент и добиться успеха в любом клубе. Но Арсенал был его детищем. Он жил ради него и, думаю, согласился бы умереть за него.

Я наслаждался каждой минутой, проведенной в Арсенале, и надеюсь, что оставил след если не в истории клуба, то в памяти болельщиков

Всего в составе Арсенала Лукас провел 82 матча и забил 31 мяч, после чего отправился в полугодовую аренду в Интер (18, 1), а затем окончательно покинул "канониров" и отправился в Галатасарай.

В Стамбуле, казалось, все увидели прежнего Подольски. Немец не только забил 34 мяча в 75-ти матчах, но и помог Галатасараю выиграть Суперкубок и Кубок Турции, но за год до окончания срока действия контракта неожиданно перешел в японский Виссел Кобе (60, 17).

– К сожалению, в футболе не всегда удается выбирать ту команду, в которой ты действительно хочешь играть.

– Футбол во всей Азии на подъеме, но в Японии к нему особое отношение.

Казалось, что Подольски так и останется в щедрой к европейским звездам Азии, но в январе 2020 года Лукас вернулся в Европу, подписав полуторагодовой контракт с Антальяспором, за который до объявления "коронавирусного карантина", успел сыграть 7 матчей и забить 2 мяча.

Станет ли второе турецкое пришествие последней остановкой в его клубной карьере?

Пока я получаю удовольствие от игры, я буду продолжать играть в футбол

– Когда тебе уже за 30, нет смысла ждать "своего шанса". Если ты хочешь играть — надо искать команду, где ты сможешь играть, а не сидеть на трибунах.

– Когда я выхожу на поле, то забываю обо всем на свете и полностью отдаюсь игре.

– Футбол для меня не только работа, но и лучший отдых. Я лучше выйду погонять мяч во дворе, чем отправлюсь в ресторан или еще куда-то.

В сборной же у Подольски, казалось, вообще не было никаких проблем, хотя с трофеями до ЧМ-2014 тоже было негусто.

Стоит отметить, что Лукас всерьез рассчитывал выступать за сборную Польши, но пока он блистал в юношеских командах Германии (U-17, U-18, U-19), историческая родина его не звала, и лишь чуть-чуть проявила интерес, когда он дорос до U-21. Но тут уж взыграла гордость самого футболиста, в 2004 году дебютировавшего за "взрослый" Бундестим.

На Евро-2004 он был самым молодым в команде, и лишь раз вышел на замену, зато на домашнем ЧМ-2006 вместе с командой взял "бронзу" и стал лучшим молодым игроком турнира, опередив Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

На чемпионате Европы 2008 Полодьски ("серебряная бутса") и Германия были вторыми, на Евро-2012 и Евро-2016 дошли до полуфинала. Чемпионат мира 2010 года также оказался бронзовым, а вот бразильский мундиаль 2014-го оказался триумфальным.

Простился Лукас с Бундестимом 22 марта 2017 года в товарищеском матче против Англии (в котором забил свой последний мяч), сыграв 130 матчей (49 голов). Кроме того, на его счету самый быстрый гол сборной Германии — на 9-й секунде товарищеского матча против Эквадора. Этот гол, кстати, является вторым самым быстрым в истории всех национальных сборных.

– Каждый турнир и каждый матч в составе сборной приносит радость и дает опыт, позволяющий двигаться дальше. Но игра на домашнем чемпионате мира — это нечто особенное.

– Как стать чемпионом мира? Очень просто: надо сконцентрироваться и выиграть семь матчей.

– У меня в груди бьются два сердца — польское и немецкое. Я счастлив чувствовать себя поляком и немцем одновременно.

– В футболе я испытал вместе со сборной Германии самые радостные мгновения. А вне футбола больше всего удовольствия мне приносят путешествия, в которых я открываю для себя новые города и страны.

Обладая "волшебной" левой ногой, Полольски отличался очень мощным и точным ударом (160 км/ч), филигранной техникой, отличным видением поля и пасом, а учитывая его физическую мощь, являлся очень неприятным соперником в единоборствах. Вот только скорость, присущая ему в молодые годы, после череды травм значительно уменьшилась.

– Левую ногу я явно получил в подарок от Бога! И она меня никогда не подводила.

– Очень тяжело сидеть на скамейке и смотреть, как играют твои товарищи по команде. Однако надо быть реалистом и понимать, что один человек не может играть постоянно по три раза в неделю.

– В футболе ты постоянно находишься под давлением и не можешь ни на минуту расслабиться.

– Если ты сыграл 90 минут и провел хорошо 10 из них, но начнешь рассказывать, какие классные 10 минут ты выдал, то будешь выглядеть смешно. Тебя будут оценивать по тому, как ты сыграл все 90 минут.

– Мне кажется, что наибольшую пользу я приносил в роли "десятки".

– Иногда в Кельне, иногда в сборной, я вынужденно играл на левом фланге. Не думаю, что это были мои лучшие матчи.

– Играя за большую команду против "второсортной" или "третьесортной" на выезде, оказываешься под двойным давлением: хозяева из кожи вон лезут, чтобы тебя одолеть, а в случае неудачи тебя ждет настоящий шквал критики.

В свободное от футбола время Подольски прилагает немалые усилия в борьбе с детской бедностью и социальной несправедливостью. Он создал свой фонд Lukas Podolski Stiftung für Sport und Bildung, а также является послом христианского фонда Арка, организующего центры социальной поддержки детей из "неблагополучных" районов.

Лукас и его жена Моника воспитывают 12-летнего сына Луиса-Габриэля и 4-летнюю дочь Майю. Дети — главная радость в жизни Подольски, и, наверное, неслучайно помимо соответствующих специализированных фондов, он владеет еще и кафе-мороженным в Кельне.

– Для меня уважение значит очень много.

– Мне нравится, как изменилась Польша в последние годы. Новые дороги, новые стадионы, новый бизнес — все, что присуще современному государству.

– У каждого ребенка, будь то мальчик или девочка, должна быть возможность жить в достойных условиях и, естественно, играть в футбол.

– Я очень домашний человек, и люблю, когда собирается вся наша большая семья и наши многочисленные друзья.

– Когда у меня родился сын, я понял, что в мире нет ничего важнее, чем дети.