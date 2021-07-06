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27-летний хавбек продолжит свою карьеру в Шотландии.

Рейнджерс на своем официальном сайте объявили о подписании контракта с полузащитником Джоном Ландстремом.

Соглашение с 27-летним англичанином рассчитано до лета 2024 года. Футболист достался шотландскому клубу бесплатно, так как у него закончился контракт с Шеффилд Юнайтед.

В прошедшем сезоне Ландстрем отыграл 32 встречи, в которых отметился двумя ассистами.

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