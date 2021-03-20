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36-летний североирландец продолжит выступать в составе чемпиона Шотландии.

Рейнджерс на своем официальном сайте объявили о продлении контракта с полузащитником Стивеном Дэвисом.

Новое соглашение с 36-летним североирландцем рассчитано до конца сезона-2021/22.

Дэвис присоединился к команде Стивена Джеррарда в 2019 году и в этом году он стал чемпионом Шотландии.

В нынешнем сезоне Дэвис провел 40 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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