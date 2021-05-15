Другое

Подопечные Стивена Джеррарда победили во всех домашних матчах чемпионата Шотландии.

Рейнджерс в заключительном матче чемпионата Шотландии в статусе досрочного чемпиона разгромил Абердин со счетом 4:0.

Таким образом, команда Стивена Джеррарда не проиграла ни одного матча за сезон, лишь шесть раз сыграв вничью. Также клуб из Глазго выиграл все домашние поединки внутреннего первенства в нынешнем сезоне. 26 поединков Рейнджерс завершил, сохранив свои ворота на замке.

По информации Squawka Football, только четыре команды, помимо Рейнджерса, в этом столетии смогли провести беспроигрышный сезон из 38 игр без поражений — Арсенал (сезон-2003/04), Ювентус (2011/12) и Селтик (2016/17).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.