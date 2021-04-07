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29-летний защитник останется в шотландском клубе до лета 2024 года.

Рейнджерс в своем официальном твиттере объявил о продлении контракта с капитаном команды Джэймсом Таверньером.

Новое соглашение с 29-летним английским защитником рассчитано до лета 2024 года.

Таверньер перебрался в клуб из Глазго в 2015 году из Уигана. За это время он провел 284 матча, в которых забил 63 мяча и отдал 89 ассистов.

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