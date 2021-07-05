Украина

Грузинский защитник сменит клубную прописку.

Грузинский защитник донецкого Шахтера Давид Хочолава покинет клуб в текущее трансферное окно.

Как сообщает издание Goal.ge, футболист продолжит карьеру в чемпионате Дании — в столичном Копенгагене.

Источник утверждает, что с датский клуб и Хочолава подпишут контракт по схеме 2+2, а Шахтер получит за Давида четыре миллиона евро.

Отметим, что грузинский защитник выступает за "горняков" с 2017 года после перехода и х Черноморца. На его счету 95 матчей в футболке дончан.

Напомним, что ранее Шахтер отпустил Даниила Игнатенко в Днепр-1 на еще один сезон в рамках арендного соглашения.