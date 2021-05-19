Украина

Защитник "горняков" сможет сыграть в ближайших поединках своей национальной команды.

Защитник донецкого Шахтера Давид Хочолава в скором времени отправится в расположение сборной Грузии. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Сбор национальной команды начнется 24 в Тбилиси. У команды запланированы два гостевых спарринга — против Румынии (2 июня) и Нидерландов (6 июня).

В составе сборной, за которую Хочолава выступает с 2017 года, он провел 12 поединков.

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