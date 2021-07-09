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Украинский нападающий востребован на трансферном рынке.

В число претендентов на украинского нападающего Романа Яремчука добавилось еще два клуба.

Как утверждает сайт Джанлуки Ди Марцио, на 25-летнего футболиста претендует португальская Бенфика, которая уже ведет переговоры.

Издание elgoldigital, в свою очередь, сообщает об интересе из чемпионата Испании — со стороны севильского Бетиса.

В минувшем сезоне Роман Яремчук провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 23 голами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Гент намерен выручить за Яремчука больше 15 миллионов евро.