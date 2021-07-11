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Мексиканский полузащитник останется под наблюдением врачей сборной.

Ирвинга Лосано выписали из больницы после жуткого столкновения с голкипером сборной Тринидада и Тобаго.

Как сообщает TUDN USA, у него диагностировано растяжение шейного отдела позвоночника, оно не считается серьезным, и в целях безопасности он носит фиксатор. Ему также не потребовалось хирургическое вмешательство, но ему зашили разрез рядом с левым глазом.

Лосано провел ночь в больнице, и сейчас его выписали, оставаясь под наблюдением медиков мексиканской команды. Пока не ясно, разрешат ли ему продолжить участие в Голд Капе.

Напомним, что ранее Наполи заверил, что жизни Ирвинга Лосано ничего не угрожает.

