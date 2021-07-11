Северная Америка

Состояние форварда Наполи, получившего травму на Золотом Кубке КОНКАКАФ стабилизировалось.

Мексиканский форвард Ирвинг Лосано, получивший страшный удар в лицо в столкновении с вратарем сборной Тринидада и Тобаго, продолжает находиться в больнице, но его состояние стабильное и угрозы жизни нет — сообщила пресс-служба Наполи.

Лосано получил удар в лицо ногой, и врачам пришлось проводить реанимационные процедуры и срочно доставить его в больницу. Первоначально были опасения, что футболиста парализовало, но потом врачи заметили, что он может шевелить рукой.

Врач Наполи Раффаэле Канонико находится в постоянном контакте с докторами в мексиканской клинике, куда поместили Ирвинга. В ближайшее время футболисту сделают МРТ и проведут ряд других исследований, которые позволят более точно оценить его состояние.

Матч Мексика — Тринидад и Тобаго, открывавший чемпионат Северной и Центральной Америки, завершился со счетом 0:0.

В финальном турнире Золотого Кубка КОНКАКАФ участвуют Мексика, Тринидад и Тобаго, Сальвадор, Гватемала (группа А), Канада, США, Гаити, Мартиника (группа В), Коста-Рика, Ямайка, Суринам, Гваделупа (группа С), Гондурас, Панама, Гренада и Катар (группа D).