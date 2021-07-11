Другое

Форвард Наполи столкнулся с голкипером сборной Тринидада и Тобаго.

В матче стартового тура Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики расписала мировую с национальной командой Тринидада и Тобаго. Встреча закончилась без забитых мячей со счетом 0:0.

Это противостояние могло закончится с ужасными последствиями для мексиканского нападающего Ирвинга Лосано.

Уже на 10-й минуте поединка 25-летний мексиканец упал в чужой штрафной, где сильно столкнулся с вратарем соперника Марвином Филиппом. Лосано получил сильный удар головой об ногу голкипера.

Chilling blow suffered by Hirving Lozano. Pray that he is fine. #FuerzaChucky pic.twitter.com/4oSwOdPSqI — Joshie (@Joshiee48) July 11, 2021

На поле моментально появилась бригада медиков, которая вынесла Ирвинга на носилках в шейном бандаже. Форвард был доставлен в больницу и оставлен там для дальнейшего наблюдения со стороны врачей.

😰 ¡Aterradora y brutal contacto sobre el 'Chucky' Lozano, quien sangra y cae noqueado al césped! 😰#CopaOroXAzteca 🏆🤩#MéxicovsTrinidadYTobago



🔴 Disfruta el partido EN VIVO: https://t.co/iIyOBUUeXQ pic.twitter.com/BKsdegAoLD — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 11, 2021

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.