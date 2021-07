В матче стартового тура Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики расписала мировую с национальной командой Тринидада и Тобаго. Встреча закончилась без забитых мячей со счетом 0:0.

Это противостояние могло закончится с ужасными последствиями для мексиканского нападающего Ирвинга Лосано.

Уже на 10-й минуте поединка 25-летний мексиканец упал в чужой штрафной, где сильно столкнулся с вратарем соперника Марвином Филиппом. Лосано получил сильный удар головой об ногу голкипера.

Chilling blow suffered by Hirving Lozano. Pray that he is fine. #FuerzaChucky pic.twitter.com/4oSwOdPSqI