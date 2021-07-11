Форвард Наполи столкнулся с голкипером сборной Тринидада и Тобаго.
Getty Images
11 июля 2021, 11:41
В матче стартового тура Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики расписала мировую с национальной командой Тринидада и Тобаго. Встреча закончилась без забитых мячей со счетом 0:0.
Это противостояние могло закончится с ужасными последствиями для мексиканского нападающего Ирвинга Лосано.
Уже на 10-й минуте поединка 25-летний мексиканец упал в чужой штрафной, где сильно столкнулся с вратарем соперника Марвином Филиппом. Лосано получил сильный удар головой об ногу голкипера.
На поле моментально появилась бригада медиков, которая вынесла Ирвинга на носилках в шейном бандаже. Форвард был доставлен в больницу и оставлен там для дальнейшего наблюдения со стороны врачей.
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