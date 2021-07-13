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Опытный украинский защитник может продолжить карьеру в Польше.

Бывший защитник Шахтера и Барселоны Дмитрий Чигринский может продолжить карьеру в чемпионате Польши, сообщает журналист Мeczyki Томаш Влодарчик.

По информации источника, в настоящее время 34-летний украинец ведет переговоры с польским клубом Термалика, который возглавляет бывший игрок "горняков" Мариуш Левандовски.

В данный момент Чигринский находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был греческий АЕК, за который он выступал с лета 2016 года. За это время он отыграл 126 игр, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.

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