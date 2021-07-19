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Команда грузинского защитника сыграла вничью.

Бывший защитник донецкого Шахтера Давид Хочолава дебютировал за Копенгаген в поединке 1 тура чемпионата Дании.

Команда грузинского футболиста пропустила дважды — в конце первой половины игры и в середине второго тайма.

Отметим, что матч завершился ничейным результатом — 2:2. Хочолава отыграл все девяносто минут поединка.

Напомним, что грузинский защитник выступал за "горняков" с 2017 года после перехода из Черноморца. На его счету 95 матчей в футболке дончан.

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