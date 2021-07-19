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Украинский нападающий прекратил свое сотрудничество с белорусской командой.

Солигорский Шахтер на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Романа Дебелко.

27-летний украинец выступал за "горняков" с января этого года и за это время забил два мяча в 12 матчах. Вместе с Шахтером он стал обладателем Суперкубка Беларуси.

Ранее Дебелко выступал в составе Карпат, каменской Стали, эстонской Левадии, армянского Бананца и латвийской Риги.

Отметим, что в настоящее время Шахтер лидирует в чемпионате Беларуси после 12 туров. На прошлой неделе команда украинского специалиста Романа Григорчука вылетела из квалификации Лиги чемпионов.

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