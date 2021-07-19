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УЕФА назвал собственную десятку претендентов.

Сезон-2020/21 получился достаточно насыщенным на футбольные события, поэтому у специального комитета УЕФА был достаточно широкий выбор из числа претендентов на попадание в топ-10 наиболее красивых забитых мячей.

Организаторы остановили свой взгляд на следующих номинантах:

Мехди Тареми (Челси — Порту 0:1)

Лига чемпионов УЕФА, ответный матч 1/4 финала, 13.04.2021

Патрик Шик (Шотландия — Чехия 0:2)

Евро-2020, групповой этап, 14.06.2021

Кемар Руф (Стандард — Рейнджерс 0:2)

Лига Европы УЕФА, групповой этап, 22.10.2020

Флориан Вирц (Нидерланды — Германия 1:2)

Евро среди молодежи, 1/2 финала, 06.06.2021

Деле Алли (Тоттенхэм — Вольфсберг 4:0)

Лига Европы УЕФА, 1/16 финала, 24.02.2021

Лоренцо Инсинье (Бельгия — Италия 1:2)

Евро-2020, 1/4 финала, 02.07.2021

Поль Погба (Франция — Швейцария 3:3)

Евро-2020, 1/8 финала, 28.06.2021

Сара Цадрациль (Челси — Бавария 4:1)

Лига чемпионов УЕФА среди женщин, ответный матч 1/2 финала, 02.05.2021

Феррао (Барса — Добовец 2:0)

Лига чемпионов УЕФА по футзалу, 1/4 финала, 28.04.2021

Паулинью (Брага — Лестер 3:3)

Лига Европы УЕФА, групповой этап, 26.11.2020

При составлении списка, учитывались голы, забитые в турнирах УЕФА для клубов и сборных с октября 2020 года по июль 2021 года.

Посмотреть видео голов и принять участие в голосовании можно в соответствующем опросе на нашем сайте, а также на официальном сайте УЕФА. Дата окончания — 29 июля, 11:00 по Киеву.