УЕФА назвал собственную десятку претендентов.
Патрик Шик, Getty Images
19 июля 2021, 13:00
Сезон-2020/21 получился достаточно насыщенным на футбольные события, поэтому у специального комитета УЕФА был достаточно широкий выбор из числа претендентов на попадание в топ-10 наиболее красивых забитых мячей.
Организаторы остановили свой взгляд на следующих номинантах:
Мехди Тареми (Челси — Порту 0:1)
Лига чемпионов УЕФА, ответный матч 1/4 финала, 13.04.2021
Патрик Шик (Шотландия — Чехия 0:2)
Евро-2020, групповой этап, 14.06.2021
Кемар Руф (Стандард — Рейнджерс 0:2)
Лига Европы УЕФА, групповой этап, 22.10.2020
Флориан Вирц (Нидерланды — Германия 1:2)
Евро среди молодежи, 1/2 финала, 06.06.2021
Деле Алли (Тоттенхэм — Вольфсберг 4:0)
Лига Европы УЕФА, 1/16 финала, 24.02.2021
Лоренцо Инсинье (Бельгия — Италия 1:2)
Евро-2020, 1/4 финала, 02.07.2021
Поль Погба (Франция — Швейцария 3:3)
Евро-2020, 1/8 финала, 28.06.2021
Сара Цадрациль (Челси — Бавария 4:1)
Лига чемпионов УЕФА среди женщин, ответный матч 1/2 финала, 02.05.2021
Феррао (Барса — Добовец 2:0)
Лига чемпионов УЕФА по футзалу, 1/4 финала, 28.04.2021
Паулинью (Брага — Лестер 3:3)
Лига Европы УЕФА, групповой этап, 26.11.2020
При составлении списка, учитывались голы, забитые в турнирах УЕФА для клубов и сборных с октября 2020 года по июль 2021 года.
Посмотреть видео голов и принять участие в голосовании можно в соответствующем опросе на нашем сайте, а также на официальном сайте УЕФА. Дата окончания — 29 июля, 11:00 по Киеву.