Украина

Представитель УПЛ провел ребрендинг.

ПФК Львов презентовал новый логотип, сообщает официальный сайт украинского клуба.

"В прошлом году был объявлен конкурс на разработку нового логотипа для команды. Тогда мы получили более трехсот предложений, из которых выбрали несколько десятков удачных. Определить победителя было очень сложной задачей: открытое голосование не помогло выбрать безоговорочного лидера.

Голоса внутри клуба также разделились. Чтобы прийти к общему знаменателю, мы решили собрать все имеющиеся варианты и передать их в руки профессиональным дизайнерам, которые выбрали лучшие элементы из каждого и воплотили их в новой эмблеме", — гласит заявление львовян.

Также ПФК Львов представил трактовку каждого элемента эмблемы.

"Синий и золотой цвета идентифицируют национальную принадлежность как футбольной команды, так и граждан Украины. А еще это традиционные цвета города Льва. Красный цвет — цвет "горожан". Символ льва также связываем со Львовом. А еще с чертами, которые присущи нашей команде на поле: храбрость, настойчивость и выносливость.

Лев на логотипе — схематический: он состоит из кирпича и брусчатки, как и Львов. А еще демонстрирует, что мы уверенно закладываем фундамент новой истории ПФК Львов, шаг за шагом будем становиться лучше и уверенно будем двигаться к новым футбольным достижениям.

Корона льва — символ Даниила Галицкого, аллюзионный атрибут исторического достояния, упоминание о "малой родине". Мы не надеваем ее на себя, а определяем ее как высшую цель, к которой будем приближаться с каждой новой полученной наградой. Форма логотипа — щит. Клуб будет защищать ворота города Льва и приумножать его футбольную славу на игровом поле".

Напомним, что ранее УАФ обязала клубы УПЛ нанести на форму логотип с лозунгом "Слава Украине!".