Бразильский вингер Эвертона Бернард близок к смене клуба.
Бернард. Фото Getty Images
21 июля 2021, 10:06
Бразильский вингер английского Эвертона Бернард, который известен в Украине по выступлениям за донецкий Шахтер, может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате.
По информации итальянского журналиста Николо Скиры в Twitter, бразилец уже в летнее трансферное окно может сменить клуб, перебравшись в Аль Шараджу из ОАЭ.
По информации источника, Бернард уже согласовал личный контракт с новым клубом на довольно выгодных финансовых условия, однако точные цифры не называются.
В прошлом сезоне в составе "ирисок" бразилец провел 18 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Эвертон близок к подписанию Демарая Грея.