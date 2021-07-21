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Бразильский вингер Эвертона Бернард близок к смене клуба.

Бразильский вингер английского Эвертона Бернард, который известен в Украине по выступлениям за донецкий Шахтер, может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры в Twitter, бразилец уже в летнее трансферное окно может сменить клуб, перебравшись в Аль Шараджу из ОАЭ.

По информации источника, Бернард уже согласовал личный контракт с новым клубом на довольно выгодных финансовых условия, однако точные цифры не называются.

В прошлом сезоне в составе "ирисок" бразилец провел 18 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Эвертон близок к подписанию Демарая Грея.

