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Победу "киви" принес представитель АПЛ.

Новая Зеландия существенно повысила свои шансы на выход в плей-офф, обыграв в стартовом матче Южную Корею.

Три очка и победу "белым" принес точный удар Криса Вуда, выступающего в составе Бернли, а ранее защищавшего цвета Лидса, Лестера и еще доброго десятка английских команд.

Новая Зеландия — Южная Корея 1:0

Гол: К.Вуд, 70.

Новая Зеландия: М.Вуд — Ингхэм, Стенснесс, Рид, Пиджнакер, Какасе — Джаст (Уэйн, 71), Белл, Льюис (Эллиотт, 90+4), Макковатт (Стаменич, 83) — К.Вуд.

Южная Корея: Сон Бум Кен — Ли Ю Хен, Чжон Те Вук, Ли Сан Мин, Кан Юн Сун (Пак Чжи Су, 87) — Ум Вон Сан (Ли Дон Гьен, 59), Вон Ду Дже, Ким Дон Хьен (Чжен Сен Вон, 78), Квон Чан Хун (Сон Мин Ки, 59) — Ли Кан Ин (Ли Дон Джун, 59) — Хван Уи Чжо.

Предупреждение: Льюис.