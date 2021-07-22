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Победу в матче принес точный удар полузащитника Милана.

Кот-д'Ивуар стартовал на Олимпиаде с минимальной победы над Саудовской Аравией, но далась она нелегко.

Успех ивуарийцам принес удар Франка Кессье во втором тайме, а заканчивали номинальные хозяева поединок вдесятером после удаления в компенсированное время Абубакара Думбия.

Кот-д'Ивуар — Саудовская Аравия 2:1

Голы: Аль-Амри, 39, автогол, Кессье, 66 – С.Аль-Давсари, 44.

Кот-д'Ивуар: Тапе — Синго, Байи, Дабила, И.Диалло — Куасси, И.Думбия (Даю, 65) — А.Диалло (Тимте, 90+1), Кессье, Градел (А.Думбия, 90+1) — Куаме.

Саудовская Аравия: Яль-Ями — Абдул Хамид, Аль-Амри (К.Аль-Давсари, 76), Аль-Хинди, Аль-Шахрами — Аль-Хассан (Аль-Ганнам, 76), Аль-Фарадж — Яхья (Аль-Хуоаиф, 67), Аль-Наджей, С.Аль-Давсари — Аль-Хамдан (Гариб, 63).

Предупреждения: Кессье, Градель — Аль-Наджей, Аль-Фарадж.

Удаление: А.Думбия, 90+7.