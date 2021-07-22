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Судьбу матча решили два мяча, забитые в каждом из таймов.

В первом туре Олимпийского мужского футбольного турнира сборная Аргентины дома неожиданно уступила Австралии.

В первом тайме за австралийцев отличился Лаклан Уэлс. Во второй половине встречи мяч на свой счет оформил Марко Тилио.

Австралия на данный момент лидирует в таблице группы С. Второе место за Испанией, третье у Египта и последняя — Аргентина.

Аргентина — Австралия 0:2

Голы: Уэлс, 14, Тилио, 80

Аргентина: Ледесма, де ла Фуэнте (Эррера, 62), Перес, Медина, Вера, Коломбатто (Бельмонте, 78), Мак Аллистер (Пайеро, 78), Барко (де ла Вега, 82), Ортега, Валенсуэла (Понсе, 46), Гайч.

Австралия: Гловер, Кинг, Денг, Суттар, Макгри (Д`Агостино, 79), Аткинсон, Уэлс (Уоттс, 72), Жанро (Баккус, 89), Арзани (Тилио, 79), Дьюк, Меткалф.

Предупреждения: Дьюк, Ортега, Макгри, Аткинсон, Меткалф, Жанро, Гайч, Медина, Понсе, Суттар.

Удаление: Ортега.