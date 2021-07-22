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Футболист, по всей видимости, продолжит карьеру в Бельгии.

Украинский вингер шотландского Селтика Марьян Швед был замечен в Бельгии. Фото с футболистом опубликовал фан-аккаунт Мехелена.

Отметим, что минувший сезон Швед выступал в Мехелене на правах аренды, однако руководство клуба не скрывало желание подписать игрока на полноценной основе.

По окончанию сезона Марьян вернулся в Селтик, однако не тренировался с клубом. По всей видимости, украинец продолжит выступать в чемпионате Бельгии.

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