Украинец прервал свою безголевую серию.
Марьян Швед, Мехелен
16 мая 2021, 18:40
В рамках четвертого тура второго этапа чемпионата Бельгии Мехелен дома разгромил Стандарт со счетом 3:0.
Второй мяч в составе хозяев оформил на свой счет украинец Марьян Швед. Он вышел на поле на 43 минуте, а на на 57 минуте встречи забил мяч.
Также отметим, что дубль на свой счет записал защитник Роб Схофс.
На счету Шведа в текущем сезоне 22 матча за Мехелен во всех турнирах, в которых он забил четыре гола.
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