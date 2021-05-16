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Украинец прервал свою безголевую серию.

В рамках четвертого тура второго этапа чемпионата Бельгии Мехелен дома разгромил Стандарт со счетом 3:0.

Второй мяч в составе хозяев оформил на свой счет украинец Марьян Швед. Он вышел на поле на 43 минуте, а на на 57 минуте встречи забил мяч.

Также отметим, что дубль на свой счет записал защитник Роб Схофс.

На счету Шведа в текущем сезоне 22 матча за Мехелен во всех турнирах, в которых он забил четыре гола.

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